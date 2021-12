Elisabetta Gregoraci spunta la verità su Flavio Briatore | Avevo davvero paura

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Quandoriappare sulle scene, è difficile non accostarla al suo ex marito, diventa automatico pensare alla loro storia d'amore. Si tratta di una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo, non solo per la differenza d'età ma anche per la posizione economica dei due. Nonostante da tempo abbiano diviso la loro strada dopo aver vissuto un amore forte che li ha spinti anche a mettere su famiglia con l'arrivo del piccolo Nathan Falco, la storia d'amore si è conclusa. La showgirl, però, ha deciso di creare una sua carriera molto distante da quella de suo ex marito, carriera che è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi tempi. Si potrebbe dire che tutto è iniziato con la sua partecipazione al "Grande Fratello Vip". Questa esperienza nella casa più spiata d'Italia ha ...