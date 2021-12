Coronavirus | 3Â° dose estesa a fasce 16 - 17 e 12 - 15 fragili Via libera dal ministero della Salute

Coronavirus, 3° dose estesa a fasce 16 - 17 e 12 - 15 fragili. Via libera dal ministero della Salute (Di venerdì 24 dicembre 2021) La terza dose o dose booster sarà estesa ai giovani tra i 16 - 17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12 - 15. E' quanto prevede la circolare del ministero della Salute. Le dosi potranno essere ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 dicembre 2021) La terzabooster saràai giovani tra i 16 - 17 anni e gli adolescentitra i 12 - 15. E' quanto prevede la circolare del. Le dosi potranno essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 3° Covid: Iss, sale il tasso di occupazione delle terapie intensive, è al 10,7% Contagi raddoppiano in 2 - 3 giorni' Omicron è ormai presente 'in 110 Paesi. Ci sono prove consistenti che questa nuova variante ha un sostanziale vantaggio di crescita rispetto a Delta : si sta ...

