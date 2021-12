(Di giovedì 23 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

sportli26181512 : Vi ricordate di Abel Hernandez? 'Il giorno dell'addio Zamparini non mi rispondeva': Vi ricordate di Abel Hernandez?… - Gazzetta_it : Vi ricordate di Abel Hernandez? 'Il giorno dell'addio Zamparini non mi rispondeva' -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Abel

La Gazzetta dello Sport

Hernandez si palesa su Zoom in pantaloni corti e maglia a mezze maniche. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici ...Ve ligli articoli ogni volta che un premio Nobel dice qualcosa? Benissimo, qui di Nobel ... Varadhan (Premioper la matematica) Sir John E. Walker (Nobel per la chimica) Torsten Wiesel (...L'ex attaccante rosanero si racconta: "Cavani un fratello maggiore, con Pastore tanti balli divertenti dopo i gol. Palermo mi fa ancora emozionare, facevamo paura a tutti" ...«Questo film è un miracolo», dice Abel Ferrara, settant’anni compiuti lo scorso luglio. Del resto, con la star Shia LaBeouf, l’interprete di Transformers che sul grande schermo è stato anche il tennis ...