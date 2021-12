Variante Omicron, primo morto in Germania (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Germania si è registrato il primo morto contagiato dalla Variante Omicron del covid. Secondo le informazioni riportate dall’Istituto Robert Koch (Rki) e rilanciate dalla Bbc si tratta di una persona di età compresa tra i 60 e i 79 anni. Per contrastare la nuova Variante, nel Paese verrà somministrata anche una quarta dose del vaccino anti coronavirus, ha annunciato ieri il ministro della Salute Lauterbach, spiegando in una conferenza stampa che una “aggressiva campagna di ‘booster’ è la nostra difesa più importante nella lotta contro Omicron”. Secondo quanto affermato da Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute (Rki), Omicron sarà la Variante più diffusa in Germania entro tre settimane. “Il Natale non ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Insi è registrato ilcontagiato dalladel covid. Secondo le informazioni riportate dall’Istituto Robert Koch (Rki) e rilanciate dalla Bbc si tratta di una persona di età compresa tra i 60 e i 79 anni. Per contrastare la nuova, nel Paese verrà somministrata anche una quarta dose del vaccino anti coronavirus, ha annunciato ieri il ministro della Salute Lauterbach, spiegando in una conferenza stampa che una “aggressiva campagna di ‘booster’ è la nostra difesa più importante nella lotta contro”. Secondo quanto affermato da Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute (Rki),sarà lapiù diffusa inentro tre settimane. “Il Natale non ...

Advertising

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - emenietti : i vaccini salvano vite. - MRMRSC6 : RT @TgLa7: ??#Covid: in #Lombardia variante #Omicron sale al 40% . Solo sei i ricoverati, nessuno in #terapiaintensiva - aboccadaverita : RT @TgLa7: ??#Covid: in #Lombardia variante #Omicron sale al 40% . Solo sei i ricoverati, nessuno in #terapiaintensiva -