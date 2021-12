Un pranzo presidenziale Berlusconi è convinto | gli alleati un po' meno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Voi pensate a garantirmi i vostri voti per il Quirinale e io penserò a trovare gli altri che mancano”. Questo è il succo del discorso, al netto delle cautele, che Silvioha presentato aglial vertice di Villa Grande. Senza mettere in tavola – tra ravioli burro e salvia, tagliata di filetto e un babà più grande del piatto che lo conteneva - nessun piano B. Ci si aggiorna subito dopo l’Epifania, e a quel punto si prenderà una decisione. Un paio d’ore passate insieme con Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, i “piccoli” Maurizio Lupi, Giovanni Toti, Lorenzo Cesa, più gli azzurri Antonio Tajani, Sestino Giacomoni e Licia Ronzulli. A cui si sarebbe aggiunto Gianni Letta. Un convivio in clima decisamente prenatalizio che il leader della Lega (fresco di incontro “cordiale” con Draghi a Palazzo Chigi, a cui ha portato in dono ...