Tumore nel cuore | neonato operato durante parto

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Affetto da un rarocardiaco fetale, che non gli avrebbe permesso di respirare appena al mondo, unè stato intubato quando era attaccato alla placenta della mamma eil ...

Ultime Notizie dalla rete : Tumore nel

Affetto da un rarocardiaco fetale, che non gli avrebbe permesso di respirare appena al mondo, un neonato è stato intubato quando era attaccato alla placenta della mamma e operato durante il parto. La speciale ...E' stato intubato quando era ancora attaccato alla placenta della mamma perché la patologia non gli avrebbe permesso di respirare appena venuto al mondoÈ stato già definito il “miracolo di Natale” il caso di un neonato affetto da un raro tumore cardiaco fetale che è stato operato appena dopo il parto. L’intervento, eseguito con successo, è avvenuto a ...I tanti timori hanno portato a ridurre del 19% gli interventi al seno per le ricostruzioni mammarie nel 2020. Un aiuto dal progetto Donna x Donna ...