Sophie Codegoni | da tronista di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip

(Di giovedì 23 dicembre 2021), modella emiliana che ha collaborato anche con il marchio di Chiara Ferragni, è comparsa per la prima volta sul piccolo schermo un anno fa, in qualità dinel dating show di Maria De Filippi. È proprio in questa occasione che si è fatta conoscere dal pubblico italiano, con tutti i suoi pregi

Advertising

CodegoniStefano : @MemoleElisa74 @TrashtvLoveit ??????che fonti!!!! 1- Sophie MARTINA Codegoni. 2-Nata a VARESE.… - alessiaschiaff1 : Sophie 'l'amicizia viene prima di tutto' Codegoni #gfvip - Caramillax : @MissBenedikta Probabilmente #Basciano è più sciolto nel dialogo con #Soleil perché ha voglia di parlare con lei, m… - infoitcultura : Jessica gelosa di Sophie Codegoni/ Katia Ricciarelli contro la Selassiè:'Basciano non è il suo fidanzato' - Elisa60388018 : RT @IlCommentato: Rimpiango il teatrino di Alex belli vedendo quello di sophie codegoni ??#gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

Momento di crisi per Jessica Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo aver litigato conper 'colpa' di Alessandro Basciano , la princess è scoppiata a piangere confrontandosi ancora con l'ex tronista. Jessica piange al GF Vip:la consola ma poi spiffera tutto a ...e Jessica sono andate in sauna a parlare e laha cercato di rassicurare l'amica: " Tesoro tu non è che sei venuta qui per cercare soltanto l'amore. Poi calcola che hai me, che ti ...Jessica Selassiè confessione choc/ 'Spendo 100 mila euro al mese e.'. Dal canto suo, Sophie Codegoni non sembra esserci rimasta troppo male La vicinanza di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano ha sc ...Le indiscrezioni Un Posto al Sole ci svelano che dopo le delusioni sentimentali di Patrizio, arriveranno nubi anche per Rossella. Riavvicinamento in arrivo?