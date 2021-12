Perugia | Santopadre non ci sta | “Noi eravamo per giocare | il Covid non finisce in 15 giorni”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Oggi è stato deciso, con 14 voti favorevoli, un astenuto e quattro contrari, lo stop del campionato. Noifavorevoli aperché riteniamo che l’emergenzanon si esaurisca in 15”. Il presidente del, Massimiliano, commenta così la decisione della Lega Serie B, con quattordici favorevoli e alcuni contrari tra cui proprio il numero uno del club umbro, di sospendere il campionato per quasi un mese fino al 15 di gennaio: “Però, facendo parte di una Lega, non possiamo che accettare la decisione e ci prepareremo al meglio per affrontare i prossimi impegni”. SportFace.

"L'emergenza Covid non si esaurisce in 15 giorni"- Ilsi adegua. Con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, il presidente Massimilianosi fa portavoce della posizione degli umbri in merito alla decisione di rinviare le ......l'inno del, fuori dall'albergo in cui hanno passato la notte. Lo hanno fatto a poche ore dal derby che sarà al Curi con la Ternana. Nel mezzo anche un manifesto con scrittovattene.Il patron del Perugia, Santopadre, ha rivelato l'esito della votazione in Assemblea di Lega di B, che ha portato al rinvio delle ultime gare del 2021: "Come tutti sapete oggi ...(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - "Oggi è stato deciso, con 14 voti favorevoli, un astenuto e quattro contrari, lo stop del campionato. Noi eravamo favorevoli a giocare perché riteniamo che l'emergenza Covid ...