Manovra, arriva il maxi-emendamento in Senato: il governo annuncia la fiducia (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Manovra verso la fiducia. Lo annuncia il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico d’Incà, intervenendo in Aula a Palazzo Madama e presentando il maxiemendamento del governo sulla legge di bilancio: “Il governo sottopone alla presidenza il testo di un emendamento” che “include le modifiche approvate dalla Commissione (Bilancio, ndr) e su cui intende porre la questione di fiducia“. La seduta è sospesa per alcuni minuti, per consentire alla presidenza di Palazzo Madama di esaminare il testo. La comunicazione di D’Incà era attesa e arriva a seguito di numerosi ritardi e rinvii. Il testo della legge di Bilancio è infatti in Senato il 6 dicembre scorso e la Camera lo aspettava per il 21 dicembre. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laverso la. Loil ministro dei rapporti con il Parlamento Federico d’Incà, intervenendo in Aula a Palazzo Madama e presentando ildelsulla legge di bilancio: “Ilsottopone alla presidenza il testo di un” che “include le modifiche approvate dalla Commissione (Bilancio, ndr) e su cui intende porre la questione di“. La seduta è sospesa per alcuni minuti, per consentire alla presidenza di Palazzo Madama di esaminare il testo. La comunicazione di D’Incà era attesa ea seguito di numerosi ritardi e rinvii. Il testo della legge di Bilancio è infatti inil 6 dicembre scorso e la Camera lo aspettava per il 21 dicembre. ...

Advertising

buronjek : RT @LaVeritaWeb: Addio alle verifiche anti frode per gli interventi fino a 10.000 euro. Sindacato in rivolta: «Per i sanitari 10 euro lordi… - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Addio alle verifiche anti frode per gli interventi fino a 10.000 euro. Sindacato in rivolta: «Per i sanitari 10 euro lordi… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Addio alle verifiche anti frode per gli interventi fino a 10.000 euro. Sindacato in rivolta: «Per i sanitari 10 euro lordi… - IlMattinoFoggia : VIDEO E' @GiaDomani quando arriva la #manovra di #Draghi sotto l'albero di #Natale che dondola. @dlfabbri e G. Mer… - carlo_conforti : RT @LaVeritaWeb: Addio alle verifiche anti frode per gli interventi fino a 10.000 euro. Sindacato in rivolta: «Per i sanitari 10 euro lordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra arriva Come funziona in Bonus Affitto e come richiederlo I pagamenti vengono erogati a sportello, dunque il primo che arriva ha più probabilità di essere servito. Bonus prima casa 2022 Nel disegno della manovra fiscale per il 2022 sono state prese in esame ...

Stop alle discoteche, i gestori: "Un comportamento delittuoso, siamo distrutti" ...dei contagi nelle ultime 24 ore in Emilia - Romagna sembra non lasciare spazio di manovra. Sono ... Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui .

Manovra, arriva il maxi-emendamento in Senato: il governo annuncia la fiducia Il Fatto Quotidiano Irpef, pensioni e reddito: ecco le misure Dal taglio delle tasse a Quota 102 per le pensioni, dalla stretta sul reddito di cittadinanza alla proroga dei bonus edilizi, la manovra 2022 conferma anche il Superbonus senza limiti Isee e introduce ...

Bonus idrico: arriva la conferma per il 2022, cosa cambia? Sembra essere confermato anche il Bonus Idrico. Quest'ultimo fa parte della manovra nazionale, ma anche europea, per quanto riguarda la riduzione dello spreco di acqua grazie all'acquisto di sistemi c ...

I pagamenti vengono erogati a sportello, dunque il primo cheha più probabilità di essere servito. Bonus prima casa 2022 Nel disegno dellafiscale per il 2022 sono state prese in esame ......dei contagi nelle ultime 24 ore in Emilia - Romagna sembra non lasciare spazio di. Sono ...tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui .Dal taglio delle tasse a Quota 102 per le pensioni, dalla stretta sul reddito di cittadinanza alla proroga dei bonus edilizi, la manovra 2022 conferma anche il Superbonus senza limiti Isee e introduce ...Sembra essere confermato anche il Bonus Idrico. Quest'ultimo fa parte della manovra nazionale, ma anche europea, per quanto riguarda la riduzione dello spreco di acqua grazie all'acquisto di sistemi c ...