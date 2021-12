“Ma è malata?” Barbara D’Urso non in tv | voci sul suo conto Costretta a chiarire | “Perché non ci sono”

(Di giovedì 23 dicembre 2021)è in ferie ed è dunque in pausa per tutto il periodo natalizio. Nonostante si fossero rincorsenegative sul suo futuro professionale, Carmelita ha confermato che ritornerà a condurre ‘Pomeriggio Cinque’ a partire da gennaio 2022. Ma tantissimi telespettatori sichiesti ilMediaset abbia deciso di sospenderla e di affidare alla collega Simona Branchetti la conduzione del programma ‘Pomeriggio 5 News’. Adesso è stata proprio lei a fugare ogni dubbio in merito. Nella sua ultima apparizione in televisione, tutti erano rimasti sorpresi da un gesto di. uando ha salutato il pubblico e ha dato appuntamento al 10 gennaio 2022,non ha affatto nominato la nuova versione di ...

...nell'Aula della Camera ma da lunedì sonodi Covid. E mi chiedo quanto peggio starei se non mi fossi vaccinata nei tempi previsti e se scienza e medicina non avanzassero' così su Fb......ha detto che vorrebbe essere una concorrente? Che poi è venuta qui due volte ed è andata da,... 'lei non è unadi popolarità e non le interessa la tv a tutti i costi. Non voglio essere ...Nessun dramma e nessuna malattia, Barbara D'Urso sta bene, passerà le vacanze natalizie con la famiglia e non potrebbe essere più felice Il pomeriggio di Canale 5 ha cambiato volto, al posto di Barbar ...Come già spiegato dalle anticipazioni, quest’anno Pomeriggio 5 proseguirà con Simona Branchetti alla conduzione e con un format maggiormente dedicato all’informazione. Leggi anche: Simona Branchetti a ...