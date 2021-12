Genoa | Fares in uscita | tanti club sulle sue tracce

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sembra ormai giunta alla fine la storia tra Mohamede il, l’esterno è arrivato a Genova appena in estate in prestito dalla Lazio ma sembra convinto a non proseguire il campionato con i rossoblu.Addioè molto corteggiato daidi serie A, piace molto infatti al Sassuolo che pensa anche ad uno scambio con Kyriakopolous che andrebbe al, ma anche al Torino di Juric che potrebbe rivalutarlo come nei tempi migliori che lo portarono alla Lazio. Daniele Scrazzolo

Tra queste rientrerebbe anche un possibile scambio lungo l'asse- Sassuolo. Tra i rinforzi ... il Grifone sarebbe disposto a mettere sul piatto come contropartita tecnica quello di Mohamed. ...Ilci prova anche se l'ingaggio è di circa 6 milioni a stagione. Spors sta provando a fare le ... Per il ruolo di esterno il Sassuolo potrebbe prendereper dare in cambio Kiriakopoulos . ...L'avventura di Mohamed Fares con la maglia del Genoa potrebbe essere già conclusa qui. L'esterno algerino passato dalla Lazio al Grifone in prestito con diritto di riscatto non ...Mohamed Fares è in uscita dal Genoa. Ha avuto non un effetto positivo il suo approccio con il Grifone, dopo la sua avventura alla Lazio, con cui è arrivato con la formula del prestito con diritto di ...