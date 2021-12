F1, Helmut Marko: “Michael Masi voleva far terminare il GP di Abu Dhabi in condizione di gara, aveva il diritto di decidere così” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è tanto parlato dell’agire del Direttore di gara, Michael Masi, nel corso del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina la gestione degli ultimi cinque giri, con l’ingresso della Safety Car, ha avuto ripercussioni importanti sul fronte Mercedes che ha visto sfumato in un attimo tutto il vantaggio che Lewis Hamilton aveva costruito nel corso della gara nei confronti di Max Verstappen, poi vincitore del titolo mondiale. Scuderia di Brackley che ha contestato il modo in cui Masi abbia fatto concludere la corsa (ultimo giro a disposizione dei piloti), con solo alcuni piloti che hanno potuto effettuare la fase di sdoppiaggio. Un grande caos, con annesse polemiche e decisione di Mercedes di fare ricorso senza che questa intenzione ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è tanto parlato dell’agire del Direttore di, nel corso del GP di Abu, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina la gestione degli ultimi cinque giri, con l’ingresso della Safety Car, ha avuto ripercussioni importanti sul fronte Mercedes che ha visto sfumato in un attimo tutto il vantaggio che Lewis Hamiltoncostruito nel corso dellanei confronti di Max Verstappen, poi vincitore del titolo mondiale. Scuderia di Brackley che ha contestato il modo in cuiabbia fatto concludere la corsa (ultimo giro a disposizione dei piloti), con solo alcuni piloti che hanno potuto effettuare la fase di sdoppiaggio. Un grande caos, con annesse polemiche e decisione di Mercedes di fare ricorso senza che questa intenzione ...

