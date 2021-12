Calcio italiano in lutto: scomparso il classe 2003 Adrien Sandjo (Di giovedì 23 dicembre 2021) lutto nel mondo del Calcio italiano. E’ scomparso oggi, dopo un malore, il giovane 18enne Adrien Sandjo, calciatore del Cit Turin Non ce l’ha fatta Adrien Sandjo, il giovane calciatore del Cit Turin colto ieri da un malore in campo durante l’allenamento della Rappresentativa Regionale di Piemonte e Valle d’Aosta. Salvato in un primo momento con un defibrillatore, il giovane, classe 2003, è stato portato in ospedale, dove oggi ne è stato constatato il decesso. La redazione di Calcionews24 porge le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i cari del giovane Adrien. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)nel mondo del. E’oggi, dopo un malore, il giovane 18enne, calciatore del Cit Turin Non ce l’ha fatta, il giovane calciatore del Cit Turin colto ieri da un malore in campo durante l’allenamento della Rappresentativa Regionale di Piemonte e Valle d’Aosta. Salvato in un primo momento con un defibrillatore, il giovane,, è stato portato in ospedale, dove oggi ne è stato constatato il decesso. La redazione dinews24 porge le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i cari del giovane. L'articolo proviene daNews 24.

