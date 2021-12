Barbara D’Urso e il covid: la conduttrice fa chiarezza sui problemi di salute (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il pomeriggio di Canale 5 ha cambiato volto, al posto di Barbara D’Urso c’è la giornalista del Tg5 Simona Branchetti, già conduttrice di Morning News. In molti non sapendo di questo cambio al timone, ma solo per le vacanze natalizie, hanno iniziato a pensare che Barbarella potesse avere qualche problema o che avesse contratto il Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il pomeriggio di Canale 5 ha cambiato volto, al posto dic’è la giornalista del Tg5 Simona Branchetti, giàdi Morning News. In molti non sapendo di questo cambio al timone, ma solo per le vacanze natalizie, hanno iniziato a pensare che Barbarella potesse avere qualche problema o che avesse contratto il

Advertising

infoitcultura : Barbara d'Urso non ha il covid: quando torna in onda? - infoitcultura : Barbara D'Urso rassicura i fan: 'Non ho il Covid, sto benissimo e torno a gennaio' - infoitcultura : Barbara d’Urso è sparita? La verità - infoitcultura : Barbara D’Urso ha il Covid? Su Instagram svela tutto - infoitcultura : Barbara d’Urso ha il Covid? C’è l’annuncio ufficiale: quando tornerà in TV – VIDEO -