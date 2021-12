AEW | Ecco il regalo di Natale di Adam Cole | l’Undisputed Era è riunita!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il primo a fare il salto da NXT alla AEW è statodopo non aver rinnovato con la WWE, poi è stata la volta di Bobby Fish e infine stanotte è arrivato anche il debutto di Kyle O’Reilly andando quindi a riformare il trio originale della Undisputed Era, nonchè il ritorno dei ReDRagon se Fish e O’Reilly torneranno a combattere in coppia. Un debutto che era nell’aria dopo che il canadese aveva salutato NXT non rinnovando il contratto in scadenza. Di nuovo amici In WWE non si erano certo lasciati benee O’Reilly che hanno regalato uno dei feud più belli dell’anno proprio poco prima dell’addio dell’ex leader della UE, ma adesso col passaggio in AEW è tutto resettato e Kyle questa notte è già stato determinante nell’aiutare il compagno. Il debutto è avvenuto durante il match tra...