Xiaomi Home arriva alla versione 7.0 con un nuovo centro di controllo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Xiaomi ha rilasciato un nuovo major update per la propria applicazione dedicata alla smart Home, Xiaomi Home, introducendo un nuovo centro di controllo che permette di accedere in maniera molto più semplice ai dispositivi più importanti. Cambia quindi la pagina iniziale dell’applicazione, anche se l’utente può comunque scegliere di mantenere quella precedente, mentre a quanto L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha rilasciato unmajor update per la propria applicazione dedicatasmart, introducendo undiche permette di accedere in maniera molto più semplice ai dispositivi più importanti. Cambia quindi la pagina iniziale dell’applicazione, anche se l’utente può comunque scegliere di mantenere quella precedente, mentre a quanto L'articolo proviene da TuttoAndroid.

