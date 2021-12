Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno bilancio covid aggiornato 30798 i positivi individuati ieri secondo i dati del Ministero della Salute 153 le vittime in un giorno per trovare un numero di superiore si deve risalire lo scorso XXVII Maggio Quando furono 171 per quanto riguarda i contatti invece era dal 21 novembre 2020 Esattamente 13 mesi fa che non si supera quota 30 mila numero di tamponi 851000 865 tanto tentata di positività splendida 4,8% al 3,6 e il premier Mario Draghi si esprime in vista della di regia che domani giovedì deciderà le eventuali misure restrizioni da adottare per arginare i contatti e la variante omicron l’arrivo della stagione invernale e la diffusione di omicron ci obbligano alla massima cautela nellai prossimi mesi spiega il Presidente del Consiglio d’Italia secondo L’ultimo bollettino come ...