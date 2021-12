Ue, procedura di infrazione contro la Polonia: «Violato il principio del primato del diritto europeo» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «La Corte Costituzionale polacca non risponde più ai requisiti di un tribunale indipendente e imparziale come sancito dal diritto europeo e richiesto dal Trattato Ue». Con queste motivazioni la Commissione europea ha preso la decisione di aprire una procedura d’infrazione contro la Polonia a causa delle ultime mosse della Corte Costituzionale di Varsavia che violano il principio del primato del diritto europeo su quello dei singoli Paesi. Ad annunciarlo stamane il commissario Ue per l’economia Paolo Gentiloni, secondo cui la Commissione ha manifestato «gravi preoccupazioni» a proposito delle ultime due decisioni della Corte Costituzionale polacca che violano le disposizioni del Trattato europeo. A ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «La Corte Costituzionale polacca non risponde più ai requisiti di un tribunale indipendente e imparziale come sancito dale richiesto dal Trattato Ue». Con queste motivazioni la Commissione europea ha preso la decisione di aprire unad’laa causa delle ultime mosse della Corte Costituzionale di Varsavia che violano ildeldelsu quello dei singoli Paesi. Ad annunciarlo stamane il commissario Ue per l’economia Paolo Gentiloni, secondo cui la Commissione ha manifestato «gravi preoccupazioni» a proposito delle ultime due decisioni della Corte Costituzionale polacca che violano le disposizioni del Trattato. A ...

