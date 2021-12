Udinese Salernitana, rinvio o 3-0 a tavolino? La decisione spetta al Giudice Sportivo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Udinese-Salernitana non si è giocata, con i friulani che sono scesi regolarmente in campo. I granata sono invece stati bloccati dall’ASL. La decisione spetta al Giudice Sportivo Nella serata di ieri, alla Dacia Arena l’Udinese è scesa in campo da sola. La Salernitana, infatti, non è presentata allo stadio dopo il blocco dell’ASL di partire a causa dell’emergenza Covid all’interno del gruppo squadra granata. La Lega Serie A non ha fatto comunicati in merito, quindi una decisione sul da farsi non è stata ancora presa. rinvio a data da destinarsi o 3-0 a tavolino per i bianconeri? La decisione, come riportato dal Corriere dello Sport, spetterà al Giudice ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)non si è giocata, con i friulani che sono scesi regolarmente in campo. I granata sono invece stati bloccati dall’ASL. LaalNella serata di ieri, alla Dacia Arena l’è scesa in campo da sola. La, infatti, non è presentata allo stadio dopo il blocco dell’ASL di partire a causa dell’emergenza Covid all’interno del gruppo squadra granata. La Lega Serie A non ha fatto comunicati in merito, quindi unasul da farsi non è stata ancora presa.a data da destinarsi o 3-0 aper i bianconeri? La, come riportato dal Corriere dello Sport, spetterà al...

sportface2016 : +++L'#Udinese dopo la mancata partenza della #Salernitana annuncia: 'Stasera noi regolarmente in campo'+++#UdineseSalernitana - Udinese_1896 : Come da regolamento l’arbitro Camplone ha atteso 45’ minuti. La #Salernitana non è presente alla Dacia Arena. ••• T… - sportface2016 : +++L'Asl vieta la partenza alla #Salernitana, contro l'#Udinese non si gioca+++ #UdineseSalernitana - Profilo3Marco : RT @CorSport: #UdineseSalernitana: ufficiale, partita non disputata ?? - novasocialnews : Udinese-Salernitana non si gioca, nuovo 'caso Covid' dopo Juve-Napoli -