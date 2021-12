Scoperta su Marte una riserva d’acqua sotterranea ghiacciata: somiglia al permafrost terrestre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nonostante si supponga che Marte abbia avuto enormi oceani sulla propria superficie, oggi possiede un territorio più arido di qualsiasi deserto presente sulla Terra. Gli scienziati non respingono l’ipotesi che ci sia ancora dell’acqua sul Pianeta Rosso, situata essenzialmente intorno ai poli come ghiaccio. La zona recentemente Scoperta è molto più grande e umida di qualsiasi altra trovata fino ad ora sul territorio marziano. Acqua su Marte: la Scoperta al termine della ricerca La ricerca è stata svolta, in collaborazione, dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall’Agenzia Spaziale Russa (ROSCOSMOS). Grazie alle sonde sono stati rilevati alti livelli di idrogeno in un sito denominato Candor Chaos, situato nel cuore dell’enorme sistema di valli. Alexey Malakhov, scienziato dell’Agenzia Spaziale Russa e co-autore ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nonostante si supponga cheabbia avuto enormi oceani sulla propria superficie, oggi possiede un territorio più arido di qualsiasi deserto presente sulla Terra. Gli scienziati non respingono l’ipotesi che ci sia ancora dell’acqua sul Pianeta Rosso, situata essenzialmente intorno ai poli come ghiaccio. La zona recentementeè molto più grande e umida di qualsiasi altra trovata fino ad ora sul territorio marziano. Acqua su: laal termine della ricerca La ricerca è stata svolta, in collaborazione, dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall’Agenzia Spaziale Russa (ROSCOSMOS). Grazie alle sonde sono stati rilevati alti livelli di idrogeno in un sito denominato Candor Chaos, situato nel cuore dell’enorme sistema di valli. Alexey Malakhov, scienziato dell’Agenzia Spaziale Russa e co-autore ...

Advertising

ParliamoDiNews : Curiosity: la scoperta di molecole organiche su Marte – #curiosity #scoperta #molecole #organiche #marte #&nd… - andrewpasq : Gli scienziati lo vedono per la prima volta su #Marte: l’incredibile scoperta - msn_italia : Gli scienziati lo vedono per la prima volta su Marte: l’incredibile scoperta. C'è vita sul pianeta? - EmGiugiaro : - lillydessi : Gli scienziati lo vedono per la prima volta su Marte: l’incredibile scoperta -