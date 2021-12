Sarri tenta lo scherzo | ci proverà per un grande obiettivo del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il quotidiano Repubblica, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Tra i buchi da colmare, oltre alla carenza di difensori centrali, c’è il bisogno di un altro terzino sinistro, da alternare a Mario Rui. Il nome a lungo inseguito è Reinildo Mandava, terzino mozambicano del Lilla. Mandava Napoli Lazio Giuntoli tratta da tempo il giocatore, con cui ha praticamente un accordo in vista della prossima sessione di calciomercato in estate, in cui Mandava andrà in scadenza con il club. Il Napoliad offrire una cifra molto bassa al Lilla, con cui i rapporti sono buoni, con la speranza di poter avere a disposizione il giocatore già da gennaio. Mossa strategica non solo per avere una rosa più completa nella seconda parte di stagione, ma anche per anticipare le concorrenti. Propio la Lazio di...