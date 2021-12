Pochettino: «Icardi importante per il PSG. Su Donnarumma e Navas…» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato del futuro di Mauro Icardi e del dualismo Donnarumma-Navas Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato del futuro di Mauro Icardi e del dualismo Donnarumma–Navas. Le sue dichiarazioni. Icardi – «Icardi non ha partecipato alle partite quanto avrebbe desiderato, per motivi diversi, ma tutti i giocatori sono importanti negli equilibri di una rosa e lui è importante per il nostro equilibrio. È un giocatore d’area, un finalizzatore, il tipo di giocatore di cui ogni squadra ha bisogno». Donnarumma NAVAS – «Credo che l’operazione sia stata corretta. Ci sono sempre momenti di difficoltà, di accettazione e di sviluppo, ma penso che ora dopo cinque mesi di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mauricio, allenatore del PSG, ha parlato del futuro di Mauroe del dualismo-Navas Mauricio, allenatore del PSG, ha parlato del futuro di Mauroe del dualismo–Navas. Le sue dichiarazioni.– «non ha partecipato alle partite quanto avrebbe desiderato, per motivi diversi, ma tutti i giocatori sono importanti negli equilibri di una rosa e lui èper il nostro equilibrio. È un giocatore d’area, un finalizzatore, il tipo di giocatore di cui ogni squadra ha bisogno».NAVAS – «Credo che l’operazione sia stata corretta. Ci sono sempre momenti di difficoltà, di accettazione e di sviluppo, ma penso che ora dopo cinque mesi di ...

Advertising

CalcioNews24 : #Pochettino: «#Icardi importante per il #PSG. Su #Donnarumma e #Navas…» - JManiaSite : #Pochettino non sembra molto propenso a lasciar partire #Icardi a gennaio: ecco cosa ha dichiarato ieri - terribile76 : RT @mirkonicolino: #Pochettino: '#Icardi non ha partecipato alle partite quanto avrebbe voluto, per motivi diversi, ma tutti i giocatori so… - TuttoMercatoWeb : Pochettino allontana le voci su Icardi: 'È il giocatore di cui ogni squadra ha bisogno, ci dà equilibrio' - FuckTheMoviola : @mirkonicolino #Icardi bisogna tenerselo stretto, Pochettino stringi forte! -