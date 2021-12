Dopo due anni di pandemia, il mondo è diviso in allegri incoscienti o prudenti delatori (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Forse moriremo di virus, forse di antivirus, forse di mascherine al cinema e per strada, forse di nasi fuori dalle mascherine anche se siamo in sette in uno sgabuzzino; ma più probabilmente moriremo d’opposte isterie, il vero lascito degli ormai quasi due anni di pandemia. E tu di che isteria sei, quella degli incoscienti o quella di chi va in giro a cercare mancate prudenze per stigmatizzare gli untori? Mentre voi leggerete questo articolo io non sarò a una riunione programmata da settimane, quindici persone in una stanza; e a fine riunione, mi raccomando, il pranzo per farsi gli auguri: dovessimo mai non perdere mezza giornata; dovessimo non dirci frasi ricche di significato specialmente per noialtri atei quali «fai un buon Natale»; dovessimo mai non frequentare i ristoranti in giorni in cui tutti frequentano i ristoranti, giacché ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Forse moriremo di virus, forse di antivirus, forse di mascherine al cinema e per strada, forse di nasi fuori dalle mascherine anche se siamo in sette in uno sgabuzzino; ma più probabilmente moriremo d’opposte isterie, il vero lascito degli ormai quasi duedi. E tu di che isteria sei, quella deglio quella di chi va in giro a cercare mancate prudenze per stigmatizzare gli untori? Mentre voi leggerete questo articolo io non sarò a una riunione programmata da settimane, quindici persone in una stanza; e a fine riunione, mi raccomando, il pranzo per farsi gli auguri: dovessimo mai non perdere mezza giornata; dovessimo non dirci frasi ricche di significato specialmente per noialtri atei quali «fai un buon Natale»; dovessimo mai non frequentare i ristoranti in giorni in cui tutti frequentano i ristoranti, giacché ...

