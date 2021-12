Davanti alle prime accuse anonime di aver copiato la sua tesi di dottorato si dimostrò inscalfibile. Si dimise, ma fece sapereche non avrebbe rinunciato alla politica. E in effetti... (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È la prima donna ad essere eletta sindaca di Berlino (la seconda, se contiamo Louise Schroeder che dal maggio del 1947 al dicembre del 1948, aveva preso il posto del dimissionario Otto Ostrowski). Franziska Giffey, ex ministra della Famiglia tedesca, guiderà la capitale insieme a una giunta formata dal Partito Socialdemocratico (SPD), a cui appartiene, dai Verdi e dal partito di sinistra Die Linke. La prima sindaca di Berlino Giffey ha 43 anni e tra il 2015 e il 2018, una delle tappe più importanti della sua carriera, aveva guidato il municipio di Neukölln, uno dei quartieri più difficili di Berlino. Poi arrivarono le prime accuse anonime di aver copiato la sua tesi di dottorato. Ma la socialdemocratica dai tailleur colorati e dai capelli scolpiti, si ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È la prima donna ad essere eletta sindaca di Berlino (la seconda, se contiamo Louise Schroeder che dal maggio del 1947 al dicembre del 1948, aveva preso il posto del dimissionario Otto Ostrowski). Franziska Giffey, ex ministra della Famiglia tedesca, guiderà la capitale insieme a una giunta formata dal Partito Socialdemocratico (SPD), a cui appartiene, dai Verdi e dal partito di sinistra Die Linke. La prima sindaca di Berlino Giffey ha 43 anni e tra il 2015 e il 2018, una delle tappe più importanti della sua carriera, aveva guidato il municipio di Neukölln, uno dei quartieri più difficili di Berlino. Poi arrivarono ledila suadi. Ma la socialdemocratica dai tailleur colorati e dai capelli scolpiti, si ...

