Cosa non va nella rateizzazione delle bollette voluta dal governo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continuano gli interventi sulla bolletta elettrica e del gas. Dopo gli ingenti fondi stanziati per contenere gli aumenti alle famiglie e a molte imprese, un emendamento del governo alla legge di Bilancio obbliga i venditori di energia a offrire una rateizzazione di dieci mesi senza interessi a tutti i consumatori che, nel primo quadrimestre 2022, non pagheranno la bolletta. Questa norma rischia di legittimare o incentivare la morosità, e di creare un problema agli operatori del mercato. Essi dovranno comunque pagare la materia prima acquistata all'ingrosso e corrispondere oneri di rete, accise e Iva: c'è il rischio di enormi problemi di liquidità a causa degli incassi dilazionati. L'emendamento governativo mette a disposizione un miliardo di euro per questi soggetti, secondo modalità stabilite dall'Arera, ma basterà? Il giro d'affari dei venditori nel ...

