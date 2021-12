21 Dicembre 2021 – Libia verso il rinvio delle elezioni | sciolte le commissioni elettorali Effetto Biden | il Messico vede triplicate le richieste di asilo rispetto all’anno scorso Italia | nel 2022 saranno archiviate 42 infrazioni UE

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 21 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 384.144 • Deceduti: 135.931 (+153) • Dimessi/Guariti: 4.9… - OptaPaolo : 4 - Nel mese di dicembre 2021 e considerando tutte le competizioni, Federico #Bernardeschi è stato il giocatore del… - Agenzia_Ansa : La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%, nel periodo 14-21 dicembre. Sono tutti bambini non va… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 36.293 contagi e 146 morti: bollettino 22 dicembre - - SkyTG24 : Il bollettino del #22dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Dicembre 2021

il Resto del Carlino

Sì è conclusa l'edizionedel Roma Music Festival con la finale nazionale del 21al Teatro degli Eroi di Roma. Gli artisti in gara, 38 tra interpreti, cantautori e band, sono arrivati da ogni parte d'Italia. L'...Ale e Franz, tutte le date dal 11 al 13" SAVONA - Teatro Chiabrera 14" CESANO BOSCONE - Teatro Cristallo 16MANTOVA - Teatro Sociale 18" ANDALO - Palacongressi ...Il concerto della Banda Musicale di Mondovì in programma per questa sera, mercoledì 22 dicembre alle 21, che doveva svolgersi al pala Itis, si terrà soltanto in modalità online. Il concerto sarà ...Guarda CEV Champions League event: Grupa Azoty Chemik Police - Antonio Carraro Imoco Conegliano live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.