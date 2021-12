Traffico Roma del 21-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità La Rustica e Appia in direzione interna mattina difficile poi per la tangenziale dove è avvenuto un incidente all’altezza di via Salaria in direzione del Foro Italico Mellasta rallentando anche tra le uscite Nomentana e Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi e poi ricordiamo che da questa mattina inizia una nuova fase di potature a Corso Trieste tra via Nomentana e via Alessandria l’Inter per oggi si concluderà alle 17:30 poi domani proseguirà sempre dalle 8 alle 17:30 e oltre ai divieti di sosta in già in vigore saranno necessari divieti di transito in piazza Trasimeno e Sebenico In collaborazione con Luce Verde infomobilità