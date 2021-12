(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "A Roma e nelundisono in. Il primo ciclo (400 istituti circa) è il più colpito, ci sono scuole con 12in dad su una media generale di più o meno 4in didattica a distanza per. La salita è stata repentina nel mese di dicembre". La denuncia arriva da Cristina, presidente dell'Associazione nazionaledelche all'Adnkronos dichiara: "Vediamo il rientro a gennaio con una certa preoccupazione. Potrebbero essere d'aiuto misure restrittive durante le festività o a gennaio conteremo i nuovi positivi delle vacanze di Natale; come anche la vaccinazione dei piccoli, se partirà estensivamente. Ma resta ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'oltre un migliaio di classi in quarantena'... - LALAZIOMIA : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'obbligo green pass studenti? Solo se tamponi gratuiti' - Il Dubbio - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'obbligo green pass studenti? Solo se tamponi gratuiti'... - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'siamo con studenti romani, basta doppia fascia'... - fisco24_info : Obbligo vaccinale scuola, gli escamotage dei prof no vax: Le parole all'Adnkronos della presidente dei presidi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Costarelli

... ma a gennaio la situazione potrebbe essere esplosiva: 'Mancano soprattutto supplenti diElementare, di Matematica e sul Sostegno - spiega Cristina, presidente dell'Associazione ..."La chiamata dei laureandi " spiega" è regolamentata per la facoltà di Scienze della ... scegliere la provincia e ordine didove si vuole inviare la mad e in pochi minuti la propria ...Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “A Roma e nel Lazio oltre un migliaio di classi sono in quarantena. Il primo ciclo (400 istituti circa) è il più colpito, ci sono scuole con 12 classi in dad su una media g ...Con il fiato sospeso fino a Natale, per la Scuola romana parte il conto alla rovescia più difficile in attesa della pausa. Il motivo? Tra assenze in cattedra e quarantene, le classi sono ...