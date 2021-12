Milan: sovraccarico a ginocchio, per Ibrahimovic niente Empoli (Di martedì 21 dicembre 2021) "Domani non ci sarà Ibra per un sovraccarico al ginocchio. Assente anche Leao che rientrerà contro la Roma": lo annuncia il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) "Domani non ci sarà Ibra per unal. Assente anche Leao che rientrerà contro la Roma": lo annuncia il tecnico delStefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'. ...

