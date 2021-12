Lite tra giovani, sospesa la licenza a discoteca in Valle Caudina (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Grazie alla scrupolosa attività informativa effettuata dall’Arma dei Carabinieri a seguito di una Lite verificatasi in Montesarchio, agli inizi dello scorso mese di novembre, il Questore ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione temporanea della licenza comunale relativa alla discoteca SIRIUS. Il provvedimento è stato notificato in data odierna al titolare del locale. La notte del 1 novembre 2021, infatti, i Carabinieri erano intervenuti in via Amendola, a Montesarchio, presso il noto locale da ballo, ove era stata segnalata una Lite tra giovani. Il fatto, aveva avuto ampio risalto mediatico e creato un comprensibile allarme sociale. Al termine dei dovuti accertamenti, il personale dell’Arma aveva sottoposto le circostanze del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Grazie alla scrupolosa attività informativa effettuata dall’Arma dei Carabinieri a seguito di unaverificatasi in Montesarchio, agli inizi dello scorso mese di novembre, il Questore ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione temporanea dellacomunale relativa allaSIRIUS. Il provvedimento è stato notificato in data odierna al titolare del locale. La notte del 1 novembre 2021, infatti, i Carabinieri erano intervenuti in via Amendola, a Montesarchio, presso il noto locale da ballo, ove era stata segnalata unatra. Il fatto, aveva avuto ampio risalto mediatico e creato un comprensibile allarme sociale. Al termine dei dovuti accertamenti, il personale dell’Arma aveva sottoposto le circostanze del ...

