Insigne influenzato e con tampone antigenico dubbio Si attende esito del molecolare

(Di martedì 21 dicembre 2021) Brutte notizie in casa Napoli. Il club partenopeo ha comunicato, con un annuncio su Twitter, che il capitano, Lorenzo, ha saltato l’allenamento per una leggera influenza e che è stato sottoposto ad unil cuiè risultato. Ha effettuato undi cui sil’in giornata. Lorenzo, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a unconper cui ha successivamente effettuato undi cui sil’...

...di recuperare Hernandezper evitare di dover aggiungere il terzino francese all'elenco degli indisponibili. Il tecnico napoletano ha perso Rui, in infermeria con Koulibaly, Ruiz eAnche Zielinski , secondo Sky, dovrebbe essere regolarmente in campo: è, sì, ma ci si può sbilanciare con un certo grado di certezza e di ottimismo sul suo recupero.e Mario Rui ...Non è un buon momento per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro che ha saltato la trasferta vittoriosa di Milano per alcuni problemi fisici, salterà probabilmente anche il prossimo impegno di campionat ...Una brutta notizia per il Napoli che riguarda Lorenzo Insigne. Lo scrive la SSC Napoli con un messaggio su Twitter: "Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la ...