Advertising

zazoomblog : Iliad ancora brutte notizie per clienti Android e iPhone - #Iliad #ancora #brutte #notizie - michiamotea : Hashtag rovoluzione Iliad e poi ti fanno fare ancora sta cosa del video presentazione. Abolire sta umiliazione pubb… - MatteoTartarini : @TIM4UStefano buongiorno. Chiedo assistenza per portabilità del mio numero Iliad a Tim...a tutt'oggi, dal 10/12, do… - HWSWReview : Iliad Flash 150: offerta ancora disponibile ad un prezzo bassissimo, via - AcinoDuva : Iliad Flash 150: offerta ancora disponibile ad un prezzo bassissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad ancora

Consumatore.com

e Kena Mobile poi non prevedono nemmeno rimodulazioni, ovvero modifiche al costo mensile dell'offerta anche quando il contratto stipulato con l'utente èin corso. Prima di cambiare ...Incredibile ma vero, in tanti altri Stati come la Germania il costo della rete mobile èalto,... ve ne cito qualcuno: Spusu, Ho., Very Mobile, Tiscali, Kena e. Per TIM e Vodafone bisogna ...Iliad è ancora una volta sulla bocca di tutti a causa delle sue tariffe low cost molto conveniente. Gli utenti che nel corso di queste settimane andranno ad attivare una nuova SIM potranno a loro ...Lo scorso 15 Dicembre 2021, Iliad è entrata a far parte in via ufficiale di Asstel. Intanto si parla di un lancio imminente dell'offerta di rete fissa.