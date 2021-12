Genoa-Atalanta: Gasperini lascia fuori due titolari! (Di martedì 21 dicembre 2021) Non è nuovo a colpi di scena l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Infatti, nell’ultima partita del 2021, il tecnico dei bergamaschi lascia fuori ben due papabili titolari, rispetto alle aspettative della vigilia. Soltanto panchina per De Roon e Pasalic, pronti a subentrare nel corso dell’incontro che vedrà la Dea ospite, a Marassi, del Genoa di Shevchenko: Genoa (3-5-2) Sirigu; Bani, Vasquez, Criscito; Biraschi, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro. Atalanta (3-4-1-2) Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Hateboer; Malinovskyi ; Miranchuk, Zapata. POTREBBE INTERESSARTI: Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: un’inaspettata riconferma per Allegri Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Non è nuovo a colpi di scena l’allenatore dell’, Gian Piero. Infatti, nell’ultima partita del 2021, il tecnico dei bergamaschiben due papabili titolari, rispetto alle aspettative della vigilia. Soltanto panchina per De Roon e Pasalic, pronti a subentrare nel corso dell’incontro che vedrà la Dea ospite, a Marassi, deldi Shevchenko:(3-5-2) Sirigu; Bani, Vasquez, Criscito; Biraschi, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro.(3-4-1-2) Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Hateboer; Malinovskyi ; Miranchuk, Zapata. POTREBBE INTERESSARTI: Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: un’inaspettata riconferma per Allegri

