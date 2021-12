Covid: il prof no vax Tutino a Mattarella: “Presidente sia il garante di tutti” (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) (Flo/Adnkronos) “Il Presidente della Repubblica ricordi che ha giurato di difendere la Costituzione, quella che prevede e tutela la libertà di espressione”. Marco Tutino, il professore ‘no vax’ dell’Università di Roma tre che, per le sue posizioni critiche nei confronti delle misure anti Covid, è stato sospeso, commenta così all’Adnkronos le parole del capo dello Stato sullo spazio eccessivo ai no vax in televisione. “Mattarella ha giurato anche di difendere l’articolo 4 che tutela il diritto al lavoro, quello che ora ci viene tolto, e ha giurato di difendere l’articolo 32, che tutela l’integrità del corpo da trattamenti sanitari obbligatori che ledano la dignità umana”, incalza Tutino. Nel caso del vaccino contro il Covid, “il nostro ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) (Flo/Adnkronos) “Ildella Repubblica ricordi che ha giurato di difendere la Costituzione, quella che prevede e tutela la libertà di espressione”. Marco, ilessore ‘no vax’ dell’Università di Roma tre che, per le sue posizioni critiche nei confronti delle misure anti, è stato sospeso, commenta così all’Adnkronos le parole del capo dello Stato sullo spazio eccessivo ai no vax in televisione. “ha giurato anche di difendere l’articolo 4 che tutela il diritto al lavoro, quello che ora ci viene tolto, e ha giurato di difendere l’articolo 32, che tutela l’integrità del corpo da trattamenti sanitari obbligatori che ledano la dignità umana”, incalza. Nel caso del vaccino contro il, “il nostro ...

