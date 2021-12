Covid, il Piemonte torna ai dati di un anno fa: 3000 nuovi positivi al giorno (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 3.218 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, come non accadeva dal 27 novembre dello scorso anno, quando furono 3.149. Nove i decessi registrati dall’Unità di crisi regionale, sei dei quali di persone non vaccinate, i ricoveri segnano un nuovo balzo:sono 830 nei reparti ordinari (+68), mentre restano stabili le terapie intensive, dove sono 64 (+2). I guariti sono 1.337. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.207, gli attualmente positivi sono 28.101.Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 436.084 positivi, i decessi diventano 11.962, i guariti 396.021. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 3.218 icasi di persone risultate positive al-19 in, come non accadeva dal 27 novembre dello scorso, quando furono 3.149. Nove i decessi registrati dall’Unità di crisi regionale, sei dei quali di persone non vaccinate, i ricoveri segnano un nuovo balzo:sono 830 nei reparti ordinari (+68), mentre restano stabili le terapie intensive, dove sono 64 (+2). I guariti sono 1.337. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.207, gli attualmentesono 28.101.Dall’inizio della pandemia, dunque, ilha registrato 436.084, i decessi diventano 11.962, i guariti 396.021. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

MediasetTgcom24 : Alessandria, disse 'spero di prendere il Covid': morta operatrice sanitaria No vax #Covid - nuovasocieta : Covid, il Piemonte torna ai dati di un anno fa: 3000 nuovi positivi al giorno - Centotorri : #100torri COVID PIEMONTE: NUOVI CONTAGI BEN OLTRE QUOTA 3 MILA E SALGONO I RICOVERATI. OGGI 9 DECESSI E 1337 GUARIT… - RadioGoldAl : In Piemonte oltre tremila positivi al Covid non c'erano da novembre 2020 - discoradioIT : ?? #Covid: 30.798 nuovi casi in tutta #Italia, 153 vittime. In #Lombardia i nuovi positivi sono 8.292, 3.218 in #Piemonte -