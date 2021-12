Bassetti, Pregliasco e Crisanti cantano “Si vax” sulle note di Jingle Bells. Il risultato? Ecco l’audio (Di martedì 21 dicembre 2021) cantano i virologi. Non sul palco dell’Ariston di Sanremo ma a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Un trio d’eccezione, forse nel tentativo di richiamare Morandi-Ruggeri-Tozzi, formato da Matteo Bassetti (direttore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova), Andrea Crisanti ( professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova) e Fabrizio Pregliasco (direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano). Per loro un’interpretazione sui generis sulle note di Jingle Bells, sulla gestione dellabasse pandemia hanno espresso pareri differenti ma uniti da una grande certezza: il vaccino va fatto. I tre virologi ci hanno messo dunque la faccia, e soprattutto la voce, per cantare e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021)i virologi. Non sul palco dell’Ariston di Sanremo ma a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Un trio d’eccezione, forse nel tentativo di richiamare Morandi-Ruggeri-Tozzi, formato da Matteo(direttore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova), Andrea( professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova) e Fabrizio(direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano). Per loro un’interpretazione sui generisdi, sulla gestione dellabasse pandemia hanno espresso pareri differenti ma uniti da una grande certezza: il vaccino va fatto. I tre virologi ci hanno messo dunque la faccia, e soprattutto la voce, per cantare e ...

