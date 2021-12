Albinoleffe con stadio di proprietà in Serie C, il presidente della Fifa si complimenta (Di martedì 21 dicembre 2021) “Caro presidente Andreoletti, a Doha, Francesco Ghirelli mi ha raccontato della realizzazione del nuovo stadio a Zanica, il primo stadio di proprietà di un club di Serie C. Lei ha aperto la strada ad una grande e proficua innovazione, questo progetto può consentire a lei e al suo club, l’Albinoleffe, di essere un punto di riferimento per realizzare la sostenibilità economica. Lo stadio fa parte di una crescita forte nella formazione di giovani talenti, su questo il suo club è stato da sempre un precursore”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a quello dell’Albinoleffe, Gianfranco Andreoletti, per complimentarsi per la realizzazione del nuovo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021) “CaroAndreoletti, a Doha, Francesco Ghirelli mi ha raccontatorealizzazione del nuovoa Zanica, il primodidi un club diC. Lei ha aperto la strada ad una grande e proficua innovazione, questo progetto può consentire a lei e al suo club, l’, di essere un punto di riferimento per realizzare la sostenibilità economica. Lofa parte di una crescita forte nella formazione di giovani talenti, su questo il suo club è stato da sempre un precursore”. Così il, Gianni Infantino, a quello dell’, Gianfranco Andreoletti, perrsi per la realizzazione del nuovo ...

Advertising

webecodibergamo : Il presidente della Fifa si complimenta con L’Albinoleffe per lo stadio di proprietà - infoitsport : AlbinoLeffe Stadium pronto all'esordio: è il primo di proprietà in Serie C, con gli arichitetti del 'Cruijff' di Ba… - albertocol9 : RT @cmdotcom: #AlbinoLeffe Stadium pronto all'esordio: è il primo di proprietà in Serie C, con gli arichitetti del 'Cruijff' di Barcellona… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #AlbinoLeffe Stadium pronto all'esordio: è il primo di proprietà in Serie C, con gli arichitetti del 'Cruijff' di Barcellona… - michel090591 : RT @cmdotcom: #AlbinoLeffe Stadium pronto all'esordio: è il primo di proprietà in Serie C, con gli arichitetti del 'Cruijff' di Barcellona… -