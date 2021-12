Stupro, donna denuncia marito ma per il Pm l’uomo deve “vincere le resistenze” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel 2020, tristemente, c’è ancora qualcuno che ritiene normale che all’interno di un matrimonio un uomo possa obbligare una donna a subire un rapporto sessuale, senza che questo venga considerato uno Stupro. Non si tratta dell’opinione personale scaturita nel bel mezzo di una conversazione da bar, ma delle parole nero su bianco di un Pm della Procura di Benevento che ha chiesto l’archiviazione di una denuncia di Stupro fatta da una donna nei confronti del marito. Le motivazioni del pm, che puntano sull’idea surreale che un uomo si ritrovi a “dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna (…) tende a esercitare”, hanno avuto un enorme risalto sia nel contesto della Procura di Benevento (che è stata costretta a prendere una posizione in merito) ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel 2020, tristemente, c’è ancora qualcuno che ritiene normale che all’interno di un matrimonio un uomo possa obbligare unaa subire un rapporto sessuale, senza che questo venga considerato uno. Non si tratta dell’opinione personale scaturita nel bel mezzo di una conversazione da bar, ma delle parole nero su bianco di un Pm della Procura di Benevento che ha chiesto l’archiviazione di unadifatta da unanei confronti del. Le motivazioni del pm, che puntano sull’idea surreale che un uomo si ritrovi a “doverquel minimo di resistenza che ogni(…) tende a esercitare”, hanno avuto un enorme risalto sia nel contesto della Procura di Benevento (che è stata costretta a prendere una posizione in merito) ...

