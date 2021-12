Salernitana, il dg Fabiani assicura: “La società non tornerà a Lotito” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il direttore generale della Salernitana Angelo Mariano Fabiani è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport, su Radio Uno: “Mi sento di escludere nella maniera più assoluta che la società torni a Lotito. Lui e Mezzaroma non possono fare più nulla, nemmeno parlare con me. Se i trustee non dovesse riuscire a vendere la società le quote ritornerebbero a loro solo nel caso in cui la società andasse in un campionato di terza categoria. Loro due non c’entrano più nulla con la Salernitana“. “Privare il club di questo campionato sarebbe assurdo – ha proseguito il dirigente – Non abbiamo mai fatto plusvalenze per aggiustare bilanci, anzi produciamo milioni di euro di utili. La salvezza non è impossibile, ma dobbiamo trovare un presidente. Mi auguro che ci venga concesso la ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il direttore generale dellaAngelo Marianoè intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport, su Radio Uno: “Mi sento di escludere nella maniera più assoluta che latorni a. Lui e Mezzaroma non possono fare più nulla, nemmeno parlare con me. Se i trustee non dovesse riuscire a vendere lale quote ritornerebbero a loro solo nel caso in cui laandasse in un campionato di terza categoria. Loro due non c’entrano più nulla con la“. “Privare il club di questo campionato sarebbe assurdo – ha proseguito il dirigente – Non abbiamo mai fatto plusvalenze per aggiustare bilanci, anzi produciamo milioni di euro di utili. La salvezza non è impossibile, ma dobbiamo trovare un presidente. Mi auguro che ci venga concesso la ...

