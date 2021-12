Omicron, Johnson (in difficoltà coi Tories) per ora non vara nuove misure nel Regno Unito ma ammette: “Situazione estremamente difficile” (Di lunedì 20 dicembre 2021) In difficoltà per l’opposizione dei Tories a nuove misure e a causa delle foto con quasi 20 persone, tra vini e formaggi, durante il primo lockdown, il premier britannico Boris Johnson temporeggia di fronte alla variante Omicron e prende la decisione di non adottare nuove restrizioni immediate anti Covid modello lockdown nel Regno Unito. Ma il governo intende tenere sotto “controllo costante” i dati sull’impennata della variante “ora per ora”. Al termine del vertice ad hoc del Consiglio dei ministri, che sembrava potesse varare misure per rallentare la corsa dei contagi in Inghilterra con oltre 90mila casi ogni 24 ore da diversi giorni, il premier ha tuttavia ammesso come la Situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inper l’opposizione deie a causa delle foto con quasi 20 persone, tra vini e formaggi, durante il primo lockdown, il premier britannico Boristemporeggia di fronte alla variantee prende la decisione di non adottarerestrizioni immediate anti Covid modello lockdown nel. Ma il governo intende tenere sotto “controllo costante” i dati sull’impennata della variante “ora per ora”. Al termine del vertice ad hoc del Consiglio dei ministri, che sembrava potessereper rallentare la corsa dei contagi in Inghilterra con oltre 90mila casi ogni 24 ore da diversi giorni, il premier ha tuttavia ammesso come la...

