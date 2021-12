Non ti pago su Rai1 slitta ancora: Sergio Castellitto ed il pubblico devono pazientare ancora un po’ (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sergio Castellitto ed il suo ultimo adattamento delle commedie di Eduardo De Filippo devono ancora pazientare prima di andare finalmente in onda. Si sta trasformando in un vero e proprio caso la messa in onda di Non ti pago, terzo ed ultimo film facente parte della collezione dedicata al grande maestro napoletano. Dapprima programmato per il 22 dicembre, poi ricollocato al 27 dello stesso mese, è nuovamente sparito dalla programmazione di Rai per fare spazio ad un altro film. I telespettatori del canale e tutti gli appassionati delle commedie di De Filippo dovranno pazientare ancora un po’ ed a dirla tutta ancora non si sa quanto. Cosa c’è dietro le scelte di Rai1 per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021)ed il suo ultimo adattamento delle commedie di Eduardo De Filippoprima di andare finalmente in onda. Si sta trasformando in un vero e proprio caso la messa in onda di Non ti, terzo ed ultimo film facente parte della collezione dedicata al grande maestro napoletano. Dapprima programmato per il 22 dicembre, poi ricollocato al 27 dello stesso mese, è nuovamente sparito dalla programmazione di Rai per fare spazio ad un altro film. I telespettatori del canale e tutti gli appassionati delle commedie di De Filippo dovrannoun po’ ed a dirla tuttanon si sa quanto. Cosa c’è dietro le scelte diper ...

