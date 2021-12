Advertising

sscalcionapoli1 : Mertens: “Conquistato San Siro, ora torniamo a vincere al Maradona! Petagna? E’ unico” - MondoNapoli : Mertens: 'Conquistato San Siro, ora bisogna vincere al Maradona. Su Petagna...' - - CalcioNews24 : #Napoli, Mertens suona la carica per la gara con lo #Spezia ??? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Mertens a Kiss Kiss: “Abbiamo conquistato San Siro. Petagna… - tuttonapoli : Mertens: 'Conquistato San Siro, ora torniamo a vincere in casa! Petagna? Caratteristiche uniche' -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens Conquistato

... le dichiarazioni Dries, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il giorno dopo il successo del Napoli in casa del Milan. DICHIARAZIONI - "Ieri abbiamoSan Siro, ora dobbiamo ...Dries, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio KissKissNapoli che andrà in onda stasera. Di seguito un piccolo estratto. 'AbbiamoSan Siro, ora dobbiamo tornare a ...ForzAzzurri.net Mertens: "Conquistato San Siro, dobbiamo tornare a vincere al Maradona: testa allo Spezia" News calcio Napoli ...Dries Mertens ha parlato, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, al termine del match tra gli azzurri e il Milan.