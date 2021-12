Governo verso l’ok alla rateizzazione delle tasse per i club (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non solo tamponi e ipotesi chiusure sul tavolo del Governo per il fronte calcistico e sportivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il provvedimento della legge di Bilancio per rateizzare i versamenti delle società ha ottenuto il via libera: i club potranno versare i pagamenti Irpef e INPS da gennaio ad aprile in sette rate L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non solo tamponi e ipotesi chiusure sul tavolo delper il fronte calcistico e sportivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il provvedimento della legge di Bilancio per rateizzare i versamentisocietà ha ottenuto il via libera: ipotranno versare i pagamenti Irpef e INPS da gennaio ad aprile in sette rate L'articolo

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - BWhiteblack : RT @CalcioFinanza: Il Governo verso il via libera alla rateizzazione delle tasse per i club - HCE__ : RT @CalcioFinanza: Il Governo verso il via libera alla rateizzazione delle tasse per i club - CalcioFinanza : Il Governo verso il via libera alla rateizzazione delle tasse per i club -