GF Vip, Valeria Marini non vuole stare in seconda fila: «Mi tolgo dal balletto! Sul palcoscenico, sono sempre stata davanti» – Video

Valeria Marini - US Endemol Shine E' arrivato il primo "sclero stellare" di Valeria Marini all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Complice un balletto di Natale, che i vipponi stanno preparando con la supervisione di Carmen Russo, la showgirl sarda se l'è infatti presa per un motivo alquanto bizzarro: la moglie di Enzo Paolo Turchi ha cercato, infatti, di metterla in seconda fila, scatenando la sua ira. Il tutto è avvenuto ieri, nel corso delle prove. Appena ha capito che stava per essere messa in seconda fila, Valeria ha tirato fuori il suo animo da diva, rivolgendosi alla Russo: "Andate voi davanti, ma io non sono abituata a stare dietro."

