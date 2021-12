**Covid: a Firenze individuati 58 casi probabili di variante Omicron** (Di lunedì 20 dicembre 2021) Firenze, 20 dic. - (Adnkronos) - Da venerdì scorso ad oggi sono stati individuati 58 casi probabili di variante Omicron del virus Covid-19 e sono in corso le conferme con le analisi di sequenziamento. Lo comunica la direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze. La provenienza dei casi riguarda prevalentemente l'area metropolitana fiorentina. Le analisi sono in corso nel Laboratorio di microbiologia e virologia di Careggi e i tecnici precisano che sono necessari circa 5 giorni per il responso definitivo. La ricerca della variante Omicron è ormai esame di routine su tutti i tamponi postivi che arrivano a Careggi in qualità di sede di laboratorio di area vasta centrale del territorio toscano. Attualmente in media sono esaminati fra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021), 20 dic. - (Adnkronos) - Da venerdì scorso ad oggi sono stati58diOmicron del virus Covid-19 e sono in corso le conferme con le analisi di sequenziamento. Lo comunica la direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di. La provenienza deiriguarda prevalentemente l'area metropolitana fiorentina. Le analisi sono in corso nel Laboratorio di microbiologia e virologia di Careggi e i tecnici precisano che sono necessari circa 5 giorni per il responso definitivo. La ricerca dellaOmicron è ormai esame di routine su tutti i tamponi postivi che arrivano a Careggi in qualità di sede di laboratorio di area vasta centrale del territorio toscano. Attualmente in media sono esaminati fra ...

