Così l’Olanda libertaria è finita in lockdown (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Natale più silenzioso d’Europa sarà nei Paesi bassi. Da oggi, almeno fino al 14 gennaio, chiudono ristoranti, scuole, teatri, perfino i parrucchieri “e tutte quei negozi dove si esercita una professione di contatto non medico”. Potranno restare aperte soltanto le attività essenziali: quindi banche e supermercati. Ma anche le biblioteche – forse l’ultimo residuo soft di un paese piombato nel lockdown pesante. Niente sport indoor, restrizioni anche per quelli all’aperto. Le competizioni professionistiche invece continuano a porte chiuse. Natale con i tuoi, insomma, e non di più: sono consentiti fino a due ospiti a casa, al massimo quattro nei giorni festivi. Contingentati anche matrimoni e funerali. Manca solo il coprifuoco, la cui legittimità costituzionale però lo scorso febbraio veniva messa in dubbio dal Tribunale dell’Aia. È pur sempre il paese libertario per ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Natale più silenzioso d’Europa sarà nei Paesi bassi. Da oggi, almeno fino al 14 gennaio, chiudono ristoranti, scuole, teatri, perfino i parrucchieri “e tutte quei negozi dove si esercita una professione di contatto non medico”. Potranno restare aperte soltanto le attività essenziali: quindi banche e supermercati. Ma anche le biblioteche – forse l’ultimo residuo soft di un paese piombato nelpesante. Niente sport indoor, restrizioni anche per quelli all’aperto. Le competizioni professionistiche invece continuano a porte chiuse. Natale con i tuoi, insomma, e non di più: sono consentiti fino a due ospiti a casa, al massimo quattro nei giorni festivi. Contingentati anche matrimoni e funerali. Manca solo il coprifuoco, la cui legittimità costituzionale però lo scorso febbraio veniva messa in dubbio dal Tribunale dell’Aia. È pur sempre il paese libertario per ...

Advertising

alsafar83 : @Campanelli11 parli per parlare sarebbe titolare fisso se non ci sono davanti a lui i 2 migliori al monde poi così… - Daniela48284317 : @Moonlightshad1 L' Europa va di nuovo verso il lockdown . Johnson e Macron valutano la stretta, così l' Olanda . L'… - MikDale78 : A er clubbe di Caressa paragonano l'Ajax e l'Olanda di Cruijff all'Atalanta di Gasperini, previa santificazione del… - Dadazyb : RT @Signorasinasce: L’ #Europa va di nuovo verso il #lockdown. #Johnson e #Macron valutano la stretta, così l’ #Olanda . L’ #Austria chiude… - OmuraYoshiaki : @R28445 @Assaltoniglio Mai parlare cosi di un altro Paese in generale. L'Olanda poi ha una storia e una stoffa che merita profondo rispetto -