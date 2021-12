Contagi in aumento, Zaia: "In Veneto l'87% dei ricoverati sono No vax" (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dati sui ricoveri in Veneto dimostrano che il vaccino sta funzionando. Luca Zaia, in collegamento a 'Mattino Cinque News' parla dati alla mano: 'A parità di Contagiati quotidiani abbiamo un terzo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dati sui ricoveri indimostrano che il vaccino sta funzionando. Luca, in collegamento a 'Mattino Cinque News' parla dati alla mano: 'A parità diati quotidiani abbiamo un terzo ...

fattoquotidiano : Il focolaio alla Scala, il maxi-contagio all’ospedale di Salerno con 50 positivi, e poi i casi della Clinica chirur… - Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: Massima attenzione nella gestione della #pandemia. I contagi sono in aumento in Europa. In I… - TommasoMont : Se il #greenpass è ritenuto così inaffidabile da ridurne, in poche settimane, la validità da 12 a 5 mesi, è evident… - Giornaleditalia : Diverse al momento le ipotesi sul tavolo per frenare l'aumento dei contagi #COVID19 ?? #20Dicembre - radiosei : #Covid, aumento dei contagi: le due soluzioni per gli stadi ?? -

Borsa: Europa pesante con timori Omicron e calo petrolio Le Borse europee proseguono la seduta pesanti. I listini del Vecchio continente risentono dei timori per le eventuali misure di contenimento per fronteggiare l'aumento dei contagi della variante Omicron del coronavirus. Sui mercati arriva anche il netto calo del prezzo del petrolio con il Wti che scende sotto la soglia dei 70 dollari al barile. Fari puntati ...

Contagi in aumento, D’Amato: “Il Governo introduca l’obbligo vaccinale” Fanpage.it Variante Omicron, boom di ingressi in intensiva nelle prossime settimane: allarme degli anestesisti Viste le condizioni attuali e la mancanza di medici, per l’Associazione anestesisti rianimatori servono contenimento sociale e Lockdown per non ...

Obbligo di tampone anche ai vaccinati e vaccino obbligatorio: le novità del decreto L'obbligo di tampone anti-Covid sarà esteso anche ai vaccinati per accedere a determinati eventi, secondo il nuovo decretoOLLLL ...

