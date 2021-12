Basilicata | la location tanto ambita da registi si trova in provincia di Matera

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un borgo abbandonato è unadi grande fascino già di per sé; ma ce n’è uno in particolare inindiche da anni è uno dei luoghi più ambiti dadi tutto il mondo. LEGGI ANCHE: —, i laghi ‘dell’infinito’: dove poter ammirare il suggestivo panorama Si tratta di Craco un borgo sugli Appennini, abbandonato dal 1980 ma divenuto nel tempo luogo di culto. Nel 1963 un frana ed una serie di smottamenti del terreno fecero evacuare la cittadina. Ma l’abbandono definitivo avvenne nel 1972 dopo che un’alluvione mise definitivamente in ginocchio il borgo, colpito poi anche dal terribile terremoto del 1980. Craco (province of), June 20, 2020. A drone photograph of the ghost town, ...

Advertising

Angela14061963 : RT @castelliditalia: Craco #borgo medievale città #fantasma, abbandonato nel 1963 a causa di una frana provocata da infiltrazioni d'acqua a… - luis29595945 : RT @castelliditalia: Craco #borgo medievale città #fantasma, abbandonato nel 1963 a causa di una frana provocata da infiltrazioni d'acqua a… - Patty_Rose_L : RT @castelliditalia: Craco #borgo medievale città #fantasma, abbandonato nel 1963 a causa di una frana provocata da infiltrazioni d'acqua a… - spe1977 : RT @castelliditalia: Craco #borgo medievale città #fantasma, abbandonato nel 1963 a causa di una frana provocata da infiltrazioni d'acqua a… - spe1977 : RT @castelliditalia: Craco #borgo medievale città #fantasma, abbandonato nel 1963 a causa di una frana provocata da infiltrazioni d'acqua a… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata location

Funweek

IL PERSONAGGIO Nato il 7 maggio del 1970 a Palazzo San Gervasio (in), Francesco Di ... Lavora in qualità dimanager per il film "The Passion" di Mel Gibson, e nel 2005 quando produce ..."Sassiwood", il film di Vito Cea e Antonio Andrisani, in programma al cinema Guerrieri di Matera da sabato 18 dicembre 2021 alle ore 21. "Matera, da scenario contadino di miseria adi grandi produzioni cinematografiche. È in questo contesto che si svolge la pluripremiata commedia Sassiwood. Tra queste contraddizioni, tra passato e presente, tra arte e turismo, tra ...Un borgo fantasma divenuto una vera e propria star del cinema: è Craco in provincia di Matera luogo ambito da molti registi di tutto il mondo ...A poco più di un anno dalla sua nomina al ruolo di Presidente della Lucana Film Commission (avvenuta per l’esattezza ...