(Di martedì 21 dicembre 2021)società benefit di Snam e Fondazione CDP attiva nella forestazione urbana, e, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nel fisso, hanno avviato una collaborazione per la realizzazione di unda oltre 1.000nella città di. La nuova cintura verde si trova all’interno del Parco archeologico delle Mura Magno Greche, un’area di grande interesse storico nei pressi del centro cittadino. L’intervento, reso possibile a seguito di un accordo con il Comune di, prevede la messa a dimora complessiva di 1.061 piante di differenti specie arboree alte circa 2-2,5 metri, tra cui leccio, bagolaro, pino domestico, platano, albero di giuda, e arbustive alte circa 1-1,25 ...

Advertising

Lopinionista : Arbolia e WindTre realizzano un bosco urbano da 1.000 alberi a Taranto - VillaggioTecno : Arbolia e WINDTRE realizzano un bosco urbano da 1.000 alberi a Taranto - statodelsud : A Taranto nasce un nuovo bosco urbano. Grazie a Windtre e Arbolia - Pino__Merola : A Taranto nasce un nuovo bosco urbano. Grazie a Windtre e Arbolia - AnsaPuglia : Arbolia con Windtre, pianta bosco urbano a Taranto. Oltre 1.000 alberi nella città #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Arbolia WindTre

Per Rossella Gangi, direttrice Human Resources di, 'la collaborazione contestimonia l'ulteriore crescita del nostro focus sui temi sociali e ambientali e sulla lotta al cambiamento ...Un bosco urbano da 1.000 alberi a Taranto., operatore mobile numero uno in Italia, ha annunciato oggi una collaborazione per, società benefit di Snam e Fondazione CDP attiva nella foresta urbana. All'interno del Parco ...TARANTO - Arbolia società benefit di Snam e Fondazione CDP attiva nella forestazione urbana, e WINDTRE, operatore mobile numero uno in Italia e tra i ...L'iniziativa è di Arbolia, la società benefit di Snam e Fondazione Cassa depositi e prestiti attiva nella forestazione urbana, che per due ...