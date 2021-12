Papa: tante donne picchiate, problema quasi satanico (Di domenica 19 dicembre 2021) "E' tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito. Il problema è che per me è quasi satanico, perché è profittare della debolezza di qualcuno che non può ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) "E' tanto, tanto grande il numero di, abusate in casa, anche dal marito. Ilè che per me è, perché è profittare della debolezza di qualcuno che non può ...

Advertising

senia65 : @AdriJuve64 @smiletomarghy Se il tuo papà è di Palmi, conosci benissimo la situazione della Calabria. Tante risorse… - pilot_ella : Sentendo Papà Francesco parlare di tutte le donne che sono picchiate e abusate, su canale cinque, mi ha commosso co… - bonfigliolimas2 : @milaunicoamore Eh vabbe, non c'è storia, mio papà, sicuramente! Quelle tante cose delle quali non si parla, o quasi... Già! - Sterjateds : RT @Mynameis__anita: “Ci sono tante cose che voglio dire al mio papà” Queste due mi fanno impazzire ?? #LoveIsInTheAir - DemetanTed : Si è comportato da Papà esperto e ha spiegato tante cose Io ci sono stato, ho apprezzato e partecipato come se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa tante Esclusiva mondiale, "Papa Francesco e gli invisibili" a Speciale Tg5: il Santo Padre incontra gli ultimi Insomma, tante cose che fanno male, penso faccia male pure quello oltre il freddo, quindi io mi chiedo perché la società sia così crudele verso i poveri'. Il Papa le risponde: 'Tu parli di crudeltà, ...

Papa: tante donne picchiate, problema quasi satanico Papa Francesco: "Le mamme lo sanno dove guardare le cose, le mamme sono coraggiose. Ma quanti anni hanno i ragazzi?". Giovanna: "Hanno 23, 21, 11, e 12". Papa Francesco: "Maschi o femmine?". Giovanna:...

Papa: tante donne picchiate, problema quasi satanico Tiscali.it Papa Francesco: "La violenza sulle donne è come satanismo" "E' tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito. Il problema è che per me è quasi satanico, perché è approfittare della debolezza di qualcuno che non può difend ...

Papa: la violenza sulle donne è come satanismo Le parole di Francesco a una donna vittima di violenza protagonista con altri "invisibili" di un eccezionale incontro a casa Santa Marta: 'Atti che umiliano perchè vogliono togliere la dignità' (ANSA) ...

Insomma,cose che fanno male, penso faccia male pure quello oltre il freddo, quindi io mi chiedo perché la società sia così crudele verso i poveri'. Ille risponde: 'Tu parli di crudeltà, ...Francesco: "Le mamme lo sanno dove guardare le cose, le mamme sono coraggiose. Ma quanti anni hanno i ragazzi?". Giovanna: "Hanno 23, 21, 11, e 12".Francesco: "Maschi o femmine?". Giovanna:..."E' tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito. Il problema è che per me è quasi satanico, perché è approfittare della debolezza di qualcuno che non può difend ...Le parole di Francesco a una donna vittima di violenza protagonista con altri "invisibili" di un eccezionale incontro a casa Santa Marta: 'Atti che umiliano perchè vogliono togliere la dignità' (ANSA) ...